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Karl Lagerfeld’in son Chanel koleksiyonu gerçekleşti

Giriş: 06.03.2019 - 15:34 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Bir devir daha sona erdi! 85 yaşında hayatını kaybeden Karl Lagerfeld'in Chanel için hazırladığı ve elinin değdiği son koleksiyon, Paris Moda Haftası'nda görücüye çıktı. Alpler temalı defilede yürüyen modeller, podyumda yürürken gözyaşlarını tutamadı

  • 1Karl Lagerfeld’in son Chanel koleksiyonu gerçekleşti
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    Pankreas kanseri nedeniyle 85 yaşında hayata gözlerini yuman moda dünyasının efsanelerinden Karl Lagerfeld’in Chanel için hazırladığı ve elinin son kez değdiği koleksiyon Paris Moda Haftası kapsamında tanıtıldı. 

     

  • 2Karl Lagerfeld’in son Chanel koleksiyonu gerçekleşti
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    Lagerfeld'in kreatif direktörlük görevini yürüttüğü Chanel'in son defilesi, Grand Palais'de Alp Dağları teması ve yapay kar üzerinde gerçekleşti.

     

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    Karl Lagerfeld'in favori modellerinden Cara Delevingne, Vittoria Ceretti, Kaia Gerber gibi isimlerin yanı sıra ünlü oyuncu Penelope Cruz da podyumda yürüdü.

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    Ünlü oyuncu Kristen Steart, Claudia Schiffer, Monica Bellucci ve Marion Cotillard defileyi izlemeye gelenler arasındaydı.

  • 5Karl Lagerfeld’in son Chanel koleksiyonu gerçekleşti
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    Alpler temalı defilenin sonunda duygusal anlar yaşandı. Modeller podyumda gözyaşları içinde yürüdü. 

     

     

  • 6Karl Lagerfeld’in son Chanel koleksiyonu gerçekleşti
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    Chanel'in 2019/20 Sonbahar-Kış defilesi ve Paris Modas Haftası'ndan diğer defileler ise şöyle...

  • 7Karl Lagerfeld’in son Chanel koleksiyonu gerçekleşti
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    Alexander McQueen 2019/20 Sonbahar-Kış 

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    Alexander McQueen 2019/20 Sonbahar-Kış 

  • 13Karl Lagerfeld’in son Chanel koleksiyonu gerçekleşti
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    Alexander McQueen 2019/20 Sonbahar-Kış 

  • 14Karl Lagerfeld’in son Chanel koleksiyonu gerçekleşti
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    Alexander McQueen 2019/20 Sonbahar-Kış 

  • 15Karl Lagerfeld’in son Chanel koleksiyonu gerçekleşti
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    Alexander McQueen 2019/20 Sonbahar-Kış 

  • 16Karl Lagerfeld’in son Chanel koleksiyonu gerçekleşti
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    Tommy Hilfiger 2019/20 Sonbahar-Kış 

  • 17Karl Lagerfeld’in son Chanel koleksiyonu gerçekleşti
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    Tommy Hilfiger 2019/20 Sonbahar-Kış 

  • 18Karl Lagerfeld’in son Chanel koleksiyonu gerçekleşti
    18|38

    Tommy Hilfiger 2019/20 Sonbahar-Kış 

  • 19Karl Lagerfeld’in son Chanel koleksiyonu gerçekleşti
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    Tommy Hilfiger 2019/20 Sonbahar-Kış 

  • 20Karl Lagerfeld’in son Chanel koleksiyonu gerçekleşti
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    Tommy Hilfiger 2019/20 Sonbahar-Kış 

  • 21Karl Lagerfeld’in son Chanel koleksiyonu gerçekleşti
    21|38

    Tommy Hilfiger 2019/20 Sonbahar-Kış 

  • 22Karl Lagerfeld’in son Chanel koleksiyonu gerçekleşti
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    Elie Saab 2019/20 Sonbahar-Kış 

  • 23Karl Lagerfeld’in son Chanel koleksiyonu gerçekleşti
    23|38

    Elie Saab 2019/20 Sonbahar-Kış 

  • 24Karl Lagerfeld’in son Chanel koleksiyonu gerçekleşti
    24|38

    Elie Saab 2019/20 Sonbahar-Kış 

  • 25Karl Lagerfeld’in son Chanel koleksiyonu gerçekleşti
    25|38

    Elie Saab 2019/20 Sonbahar-Kış 

  • 26Karl Lagerfeld’in son Chanel koleksiyonu gerçekleşti
    26|38

    Elie Saab 2019/20 Sonbahar-Kış 

  • 27Karl Lagerfeld’in son Chanel koleksiyonu gerçekleşti
    27|38

    Elie Saab 2019/20 Sonbahar-Kış 

  • 28Karl Lagerfeld’in son Chanel koleksiyonu gerçekleşti
    28|38

    Elie Saab 2019/20 Sonbahar-Kış 

  • 29Karl Lagerfeld’in son Chanel koleksiyonu gerçekleşti
    29|38

    Elie Saab 2019/20 Sonbahar-Kış 

  • 30Karl Lagerfeld’in son Chanel koleksiyonu gerçekleşti
    30|38

    Off White 2019/20 Sonbahar-Kış 

  • 31Karl Lagerfeld’in son Chanel koleksiyonu gerçekleşti
    31|38

    Off White 2019/20 Sonbahar-Kış 

  • 32Karl Lagerfeld’in son Chanel koleksiyonu gerçekleşti
    32|38

    Off White 2019/20 Sonbahar-Kış 

  • 33Karl Lagerfeld’in son Chanel koleksiyonu gerçekleşti
    33|38

    Off White 2019/20 Sonbahar-Kış 

  • 34Karl Lagerfeld’in son Chanel koleksiyonu gerçekleşti
    34|38

    Off White 2019/20 Sonbahar-Kış 

  • 35Karl Lagerfeld’in son Chanel koleksiyonu gerçekleşti
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    Yves Saint Laurent 2019/20 Sonbahar-Kış 

  • 36Karl Lagerfeld’in son Chanel koleksiyonu gerçekleşti
    36|38

    Yves Saint Laurent 2019/20 Sonbahar-Kış 

  • 37Karl Lagerfeld’in son Chanel koleksiyonu gerçekleşti
    37|38

    Yves Saint Laurent 2019/20 Sonbahar-Kış 

  • 38Karl Lagerfeld’in son Chanel koleksiyonu gerçekleşti
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    Yves Saint Laurent 2019/20 Sonbahar-Kış 

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