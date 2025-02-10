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        Haberler Yaşam Karla kaplı Karadeniz’in zirvelerinde seyirlik manzara

        Karla kaplı Karadeniz'in zirvelerinde seyirlik manzara

        Trabzon, Giresun ve Gümüşhane sınırları içinde yer alan Sis Dağı ve Kızılağaç Yaylası'nda etkili olan kar yağışının ardından güneşin doğuşuyla birlikte karla kaplı orman, seyirlik manzaraya dönüştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 10:53 Güncelleme: 10.02.2025 - 10:53
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        Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, yağan karla beyaza büründü. Trabzon, Giresun sınırları içinde yer alan Sis Dağı ve Gümüşhane’deki Kızılağaç Yaylası, beyaz örtüyle kaplandı.

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        Muhteşem doğanın kar ile uyumu, seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.

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        Etkili olan kar yağışının ardından güneşin doğuşuyla birlikte karla kaplı orman seyirlik manzara oluşturdu.

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        Karın evlerin boyuna ulaştığı yaylalarda ortaya çıkan görüntüler dron kamerasıyla görüntülendi.

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        Güneşin etkisini göstermesiyle Sis Dağı zirvesinden görülen, yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Karadeniz görsel şölen sundu.

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        #Karadeniz’in zirveleri
        #Sis Dağı
        #haberler
        #Kızılağaç Yaylası
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