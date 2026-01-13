Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Karla kaplı Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda kızılgeyik kamerada

        Karla kaplı Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda kızılgeyik kamerada

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde karla kaplanan Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda bir kızılgeyik cep telefonuyla görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 11:22 Güncelleme: 13.01.2026 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karla kaplı Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'nin eteklerindeki Kuzuyayla Tabiat Parkı, etkili olan yağış ile birlikte karla kaplandı.

        Kar kalınlığı 50 santimetreyi geçerken, bir kızılgeyiğin karla kaplı alanda yürüdüğü anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sanal medya hesabından o anları, ‘Karlar içinde salınan bir güzellik’ notuyla paylaştı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde bölgedeki doğal yaşamı canlandırmak için Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda yetiştirilen 15 kızılgeyik, geçen yıl aralıklarla Kuzuyayla Milli Parkı'nda doğaya salınmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Evinde öldürülen kadının annesi ve arkadaşı gözaltına alındı

        Ankaranın Mamak ilçesindeki evinde öldürülen kadının annesi ve arkadaşı gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Kutlu Mahallesi 459/1 Sokakta yaşayan Esra Muratoğlu (28), annesi Ç.Y. (48) ve arkadaşı O.K. (34) ile henüz bilinmeyen nedenle bir tartıştı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler Ç.Y. ve O.K, Muratoğlunu boğarak öldürdü.İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliler Ç.Y. ve O.Kyi gözaltına aldı.Hayatını kaybeden Muratoğlunun, 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        #Kuzuyayla Tabiat Parkı
        #kocaeli
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Uyuşturucu ticaretinden eski savcıya 6 yıl 8 ay polise 26 yıl hapis!
        Uyuşturucu ticaretinden eski savcıya 6 yıl 8 ay polise 26 yıl hapis!
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        17 yaşındaki Eylül'den acı haber! Ablası öldürdü!
        17 yaşındaki Eylül'den acı haber! Ablası öldürdü!
        Fed'in eski başkanlarından Powell'a destek
        Fed'in eski başkanlarından Powell'a destek
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"