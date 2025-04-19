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        Haberler Yaşam Karların erimeye başladığı Sarıkamış kızıl sincaplarla şenlendi

        Karların erimeye başladığı Sarıkamış kızıl sincaplarla şenlendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ormanlar, parklar ve bahçeler kızıl sincaplarla canlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 13:30 Güncelleme: 19.04.2025 - 13:30
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        Karların erimeye başladığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ormanlar, parklar ve bahçeler kızıl sincaplarla şenlendi.

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        Karların erimeye başladığı ve etkili olan sağanağın ardından güneşli hava doğayı canlandırdı.

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        Sarıçam ormanlarıyla çevrili 2 bin 200 rakımlı ilçenin İnönü Mahallesi'nde bulunan millet bahçesinde kızıl sincaplar görülmeye başlandı.

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        Vatandaşların günün büyük bölümünde spor ve yürüyüş yaptığı, dinlendiği millet bahçesinde, kızıl sincapların ağaç dallarında gezinmesi, kozalak kemirmesi, ağaçlar arasında dolaşması görüntülendi.

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        #sarıkamış
        #kızıl sincap
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