Karların erimeye başladığı Sarıkamış kızıl sincaplarla şenlendi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ormanlar, parklar ve bahçeler kızıl sincaplarla canlandı
Giriş: 19.04.2025 - 13:30 Güncelleme: 19.04.2025 - 13:30
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Karların erimeye başladığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ormanlar, parklar ve bahçeler kızıl sincaplarla şenlendi.
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Karların erimeye başladığı ve etkili olan sağanağın ardından güneşli hava doğayı canlandırdı.
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Sarıçam ormanlarıyla çevrili 2 bin 200 rakımlı ilçenin İnönü Mahallesi'nde bulunan millet bahçesinde kızıl sincaplar görülmeye başlandı.