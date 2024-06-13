KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Karneler genellikle sabah 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabilecekler. Her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.