Karnemiz zayıf! Diş hekimine dişimiz ağrıyınca gidiyoruz

Türkiye’de ağız sağlığındaki en yaygın problemin diş çürüğü olduğunu belirten Doç. Dr. Mağrur Kazak, "Türkiye’nin karnesi hâlâ istenen seviyede değil" dedi.

4 KİŞİDEN 3'ÜNÜN DİŞİ ÇÜRÜK

Her 4 kişiden yaklaşık 3’ünde çürük olduğunu söyleyen Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mağrur Kazak, "Bakteriler, besinlerle alınan şekerleri parçalayarak asit üretir. Bu asitler, diş yüzeyindeki mineralleri çözerek çürüğü başlatır. En az iki dakika, doğru teknikle fırçalamak şart. Günde iki kez diş fırçalamak önemli ama tek başına yeterli değil. Florürlü macun, diş ipi, ağız gargarası ve arayüz fırçaları da kullanılmalı; bunlar çürük riskini ciddi şekilde azaltıyor" ifadelerini kullandı.

"DİŞ FIRÇASI DEĞİŞTİRME SIKLIĞI EĞİTİM VE GELİR DÜZEYİ YÜKSELDİKÇE ARTIYOR"

Doç. Dr. Mağrur Kazak, Türkiye’nin diş fırçalama ve macun tüketimi açısından da geride olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yetişkinlerin yüzde 58’i günde en az iki kez diş fırçalıyor. Fırçalama süresini iki dakikaya tamamlayanların oranı ise yüzde 38. Bu rakamlar gelişmiş ülkelerin oldukça altında. Diş fırçası değiştirme sıklığı ise eğitim ve gelir düzeyi yükseldikçe artıyor."

"DİŞ HEKİMİNE AĞRI BAŞLAYINCA GİDİYORUZ" Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mağrur Kazak, toplumun büyük bölümünün düzenli kontrol alışkanlığına sahip olmadığını belirterek, "Türkiye’nin ağız ve diş sağlığı karnesi, gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında oldukça geride. Diş hekimine genellikle ağrı başladığında ya da estetik ihtiyaçla gidiliyor. Sabah akşam diş fırçalamak ve diş ipi kullanmak temel bir alışkanlık olmalı ancak ülkemizde bu oran hâlâ düşük" ifadelerini kullandı. Öte yandan sosyal medyanın bilinçlenmeye katkı sağladığını söyleyen Doç. Dr. Kazak, "Koruyucu sağlık uygulamalarının yaygınlaşması ve doğru bilgilendirmelerin diş hekimleri tarafından yapılması şart" dedi. DİŞ ÇÜRÜKLERİ CİDDİ RAHATSIZLIKLARI TETİKLEYEBİLİR Doç. Dr. Kazak, ağız ve diş sağlığının yalnızca estetik bir konu olmadığına dikkat çekerek, ihmalin ciddi hastalıkları tetikleyebileceğini söyledi. Kazak, "Diş çürükleri ve diş eti hastalıkları; kalp-damar problemleri, üst solunum yolu enfeksiyonları ve endokardit gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabilir" diyerek, sağlıklı ağız ve dişler için şu önerilerde bulundu: "Günde iki kez, en az iki dakika doğru fırça ve macunla fırçalayın. Diş ipi, gargara veya arayüz fırçası kullanmayı ihmal etmeyin. Şekerli ve asitli gıdaları sınırlayın. Yılda en az bir kez diş hekimine kontrol için gidin."