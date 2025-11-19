Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Karnemiz zayıf! Diş hekimine dişimiz ağrıyınca gidiyoruz - Haberler | Sağlık Haberleri

        Türkiye’nin ağız ve diş sağlığı karnesi zayıf: Her 4 kişiden 3’ünde çürük var

        Türkiye'de her 4 kişiden 3'ünün dişinde çürük bulunuyor. Diş hekimine sadece diş ağrısı meydana geldiğinde gidildiğini belirten Doç. Dr. Mağrur Kazak, "Türkiye'nin ağız ve diş sağlığı karnesi istenen seviyede değil. Koruyucu uygulamalar ve doğru alışkanlıklar şart" uyarısında bulundu

        Giriş: 19.11.2025 - 15:15 Güncelleme: 19.11.2025 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karnemiz zayıf! Diş hekimine dişimiz ağrıyınca gidiyoruz
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye’de ağız sağlığındaki en yaygın problemin diş çürüğü olduğunu belirten Doç. Dr. Mağrur Kazak, "Türkiye’nin karnesi hâlâ istenen seviyede değil" dedi.

        4 KİŞİDEN 3'ÜNÜN DİŞİ ÇÜRÜK

        Her 4 kişiden yaklaşık 3’ünde çürük olduğunu söyleyen Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mağrur Kazak, "Bakteriler, besinlerle alınan şekerleri parçalayarak asit üretir. Bu asitler, diş yüzeyindeki mineralleri çözerek çürüğü başlatır. En az iki dakika, doğru teknikle fırçalamak şart. Günde iki kez diş fırçalamak önemli ama tek başına yeterli değil. Florürlü macun, diş ipi, ağız gargarası ve arayüz fırçaları da kullanılmalı; bunlar çürük riskini ciddi şekilde azaltıyor" ifadelerini kullandı.

        "DİŞ FIRÇASI DEĞİŞTİRME SIKLIĞI EĞİTİM VE GELİR DÜZEYİ YÜKSELDİKÇE ARTIYOR"

        Doç. Dr. Mağrur Kazak, Türkiye’nin diş fırçalama ve macun tüketimi açısından da geride olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yetişkinlerin yüzde 58’i günde en az iki kez diş fırçalıyor. Fırçalama süresini iki dakikaya tamamlayanların oranı ise yüzde 38. Bu rakamlar gelişmiş ülkelerin oldukça altında. Diş fırçası değiştirme sıklığı ise eğitim ve gelir düzeyi yükseldikçe artıyor."

        "DİŞ HEKİMİNE AĞRI BAŞLAYINCA GİDİYORUZ"

        Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mağrur Kazak, toplumun büyük bölümünün düzenli kontrol alışkanlığına sahip olmadığını belirterek, "Türkiye’nin ağız ve diş sağlığı karnesi, gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında oldukça geride. Diş hekimine genellikle ağrı başladığında ya da estetik ihtiyaçla gidiliyor. Sabah akşam diş fırçalamak ve diş ipi kullanmak temel bir alışkanlık olmalı ancak ülkemizde bu oran hâlâ düşük" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan sosyal medyanın bilinçlenmeye katkı sağladığını söyleyen Doç. Dr. Kazak, "Koruyucu sağlık uygulamalarının yaygınlaşması ve doğru bilgilendirmelerin diş hekimleri tarafından yapılması şart" dedi.

        DİŞ ÇÜRÜKLERİ CİDDİ RAHATSIZLIKLARI TETİKLEYEBİLİR

        Doç. Dr. Kazak, ağız ve diş sağlığının yalnızca estetik bir konu olmadığına dikkat çekerek, ihmalin ciddi hastalıkları tetikleyebileceğini söyledi.

        Kazak, "Diş çürükleri ve diş eti hastalıkları; kalp-damar problemleri, üst solunum yolu enfeksiyonları ve endokardit gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabilir" diyerek, sağlıklı ağız ve dişler için şu önerilerde bulundu: "Günde iki kez, en az iki dakika doğru fırça ve macunla fırçalayın. Diş ipi, gargara veya arayüz fırçası kullanmayı ihmal etmeyin. Şekerli ve asitli gıdaları sınırlayın. Yılda en az bir kez diş hekimine kontrol için gidin."

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Altından yapılmıştı, yeni sahibini buldu!
        Altından yapılmıştı, yeni sahibini buldu!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!