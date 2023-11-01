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        Jandarma, kaybolan 30 ineği dron ile buldu

        KARS'ta,2 köyde kaybolan 30 inek, jandarmanın dronla yaptığı çalışmayla arazide bulunup, sahiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 11:09 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:10
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        Jandarma, kaybolan 30 ineği dron ile buldu
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        KARS'ta,2 köyde kaybolan 30 inek, jandarmanın dronla yaptığı çalışmayla arazide bulunup, sahiplerine teslim edildi.

        Merkeze bağlı Bozkale köyünde, Gafer Gönen'e ait 14, Susuz ilçesi Kayadibi köyünde de Bahçeli Çakırça'ya ait 16 büyükbaş kayboldu. İhbar üzerine Kars merkez Jandarma Komutanlığı, Susuz İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri harekete geçti. Ekiplerin, arazide dronla yaptığı aramada, 14 inek Karaçoban köyü yaylasında, 16 inek ise Alçılı köyü merasında bulunup sahiplerine teslim edildi.

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