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        Kars'ta iş yerlerinin camları buz tuttu, araçlar brandayla korundu

        KARS'ta, soğuk hava etkili olurken, kent merkezindeki birçok iş yerinin camları buz tuttu, kapı kilitleri dondu. Vatandaşlar araçlarını korumak için üzerine branda ve battaniye sardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 11:28 Güncelleme: 02.02.2024 - 11:35
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        Kars'ta iş yerlerinin camları buz tuttu, araçlar brandayla korundu
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        KARS'ta, soğuk hava etkili olurken, kent merkezindeki birçok iş yerinin camları buz tuttu, kapı kilitleri dondu. Vatandaşlar araçlarını korumak için üzerine branda ve battaniye sardı.

        Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 derecelere kadar düştüğü Kars'ta, kaldırım ve yollarda buzlanmalar, çatılarda da dev sarkıtlar oluştu. Araçların üzeri battaniye ve brandalarla örtüldü. Çeşmeler ve akarsular ile birçok iş yerinin vitrinleri ve kapıları buz tuttu.

        Vitrinde oluşan buzları bıçakla kazıyıp temizleyen manav Yücel Dereçiçek, "Her sabah iş yerine geldiğinde buzla kaplanan kapı kilidini açmak için pürmüz kullanıyorum. Sebze ve meyve sattığımız için soba yakmıyorum. İçerideki ortalama sıcaklık, sıfırın altında 3 derece oluyor. Böylelikle iş yeri adeta doğal buzdolabı gibi. Ürünler zarar görmüyor. Şehirde hava buz kesiyor. Bizler de vitrinleri zaman zaman bıçakla kazıyarak buzlardan arındırmaya çalışıyoruz. Kamyonetimizin mazot deposu donduğu için çok zorluk çekiyoruz. Üzerini battaniye ve brandalarla örtmemize rağmen donmanın önüne geçemiyoruz. Zor günler geçiriyoruz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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