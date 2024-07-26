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        Kars'ta polisten taksiyle fuhuş operasyonu; 6 gözaltı

        KARS'ın Arpaçay ilçesinde polisin bir gazinoya düzenlediği fuhuş operasyonunda 1'i kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 12:47 Güncelleme: 26.07.2024 - 12:50
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        Kars'ta polisten taksiyle fuhuş operasyonu; 6 gözaltı
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        KARS’ın Arpaçay ilçesinde polisin bir gazinoya düzenlediği fuhuş operasyonunda 1’i kadın 6 şüpheli gözaltına alındı. Polisin, fark edilmemek için müşteri gibi taksiyle gidip baskın yaptığı gazinoda fuhşa zorlanan 6 yabancı uyruklu kadın da kurtarıldı.

        Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki takiple yabancı uyruklu kadınların gazinoda konsomatris olarak çalıştırıldığı ve konaklama tesisinde fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Ekipler, Arpaçay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gazinoya ‘Taksi-1’ adı verilen operasyon düzenledi. 9 ekip ve 29 personelin katıldığı operasyonda taksiyle gazinoya giden polis ekipleri, yaptıkları baskınla organizatör olduğu belirlenen 1’i kadın 6 şüpheli ile gazinoda konsomatris olarak çalıştırılan 1'i İran, 5'i Azerbaycan uyruklu 6 kadını yakaladı. Gazino ve eklentisinde bulunan otelde yapılan aramada, 6 dijital materyal, 5 cep telefonu, 20 paket kaçak sigara, 5 şişe kaçak alkol ile suçtan elde edilen 61 bin 370 liraya el konuldu.

        Fuhşa zorlandığı belirlenen 6 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı edilmek üzere Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü teslim edildi. İnsan ticareti yaptığı belirlenen 1'i kadın, 6 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından Arpaçay Adliyesi’ne sevk edildi.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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