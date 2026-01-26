Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta 3. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hizmete girdi

        Kars Harakani Devlet Hastanesinde 3. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hizmete sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 14:45 Güncelleme: 26.01.2026 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta 3. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hizmete girdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars Harakani Devlet Hastanesinde 3. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hizmete sunuldu.

        Kars Vali Vekili Hayrettin Buğra Güzel, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Ece Demirbaş, Harakani Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şahin Kahramanca ve AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, kurdeleyi keserek ünitenin açılışını gerçekleştirdi.

        AK Parti Kars Milletvekili Çalkın, gazetecilere, yeni ünitenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Her geçen gün sağlık altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Geçen gün yeni MR cihazımızın açılışını gerçekleştirdik şimdi de hastane bünyemizde 3. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesini hep birlikte açılışını gerçekleştirdik. Bundan sonra yeni doğan çocuklarımız inşallah şehir dışına sevk olmayacak. Burada hem hocalarımızın hem de sağlık emekçilerimizin kontrolü altında inşallah şifa bulacaklar." dedi.

        Çalkın, 3. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nin açılmasında emeği geçen başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        "Hamaney yeraltı sığınağına taşındı" iddiası
        "Hamaney yeraltı sığınağına taşındı" iddiası
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor

        Benzer Haberler

        Kristal karların üzerinde gece mesaisi: Sarıkamış'ta ışıklar altında kayak...
        Kristal karların üzerinde gece mesaisi: Sarıkamış'ta ışıklar altında kayak...
        Kazım Karabekir, vefatının 78. yılında Kars'ta anıldı
        Kazım Karabekir, vefatının 78. yılında Kars'ta anıldı
        Kars'ta yol kenarında ilerleyen domuz cep telefonuyla kaydedildi
        Kars'ta yol kenarında ilerleyen domuz cep telefonuyla kaydedildi
        Kars'ta 'Beyaz Zerafet'
        Kars'ta 'Beyaz Zerafet'
        Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışının ardından tüm köy yolları ulaşıma aç...
        Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışının ardından tüm köy yolları ulaşıma aç...
        Kangal akkaraman ırkı koyun sürüsünü devlet desteğiyle 6 kat büyüttü
        Kangal akkaraman ırkı koyun sürüsünü devlet desteğiyle 6 kat büyüttü