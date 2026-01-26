Kars'ta 3. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hizmete girdi

Kars Harakani Devlet Hastanesinde 3. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hizmete sunuldu.



Kars Vali Vekili Hayrettin Buğra Güzel, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Ece Demirbaş, Harakani Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şahin Kahramanca ve AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, kurdeleyi keserek ünitenin açılışını gerçekleştirdi.



AK Parti Kars Milletvekili Çalkın, gazetecilere, yeni ünitenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Her geçen gün sağlık altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Geçen gün yeni MR cihazımızın açılışını gerçekleştirdik şimdi de hastane bünyemizde 3. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesini hep birlikte açılışını gerçekleştirdik. Bundan sonra yeni doğan çocuklarımız inşallah şehir dışına sevk olmayacak. Burada hem hocalarımızın hem de sağlık emekçilerimizin kontrolü altında inşallah şifa bulacaklar." dedi.



Çalkın, 3. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nin açılmasında emeği geçen başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere herkese teşekkür etti.



