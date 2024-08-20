Paramedik damat bateri çaldı, doktor gelin oynadı

KOCAELİ Ambulans Servisi Başhekimliği'nde eğitmen paramedik olarak görev yapan Ertunç Gökçek, asistan doktor Büşra Gökçek ile hayatını birleştirdi. Kars'ta bir salonda yapılan düğünde aynı zamanda müzisyen olan damat bateri çaldı, gelin oynadı. Davetliler gecenin ilerleyen saatlerine kadar müzik eşliğinde oynayıp, gönüllerince eğlendi.

Kocaeli Ambulans Servisi Başhekimliği'nde eğitmen paramedik olarak görev yapan Karslı Ertunç Gökçek, 9 ay önce tanıştığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde görevli asistan doktor Büşra Çubukçu ile hayatını birleştirdi. Kocaeli'de nikah işlemlerinin ardından genç çiftin düğünü, Kars'ta bir salonda yapıldı. Çiftin yakınlarının yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde, aynı zamanda müzisyen olup, çok sayıda enstrüman çalabilen Ertunç Gökçek, baterinin başına geçti. Ertunç, müzisyen arkadaşlarına baterisiyle eşlik ederken gelin Büşra da pistte oynadı. Damadın bateri gösterisi, büyük beğeni topladı. Gelin ve damadın yakınları, gecenin ilerleyen saatlerine kadar müzik eşliğinde oynayıp, gönüllerince eğlendi.

'KENDİ DÜĞÜNÜMDE ÇALMAZSAM OLMAZDI' Lise yıllarında müziğe başladığını söyleyen Ertunç Gökçek, "Dayılarımın biri dansçı biri de müzisyen olduğu için onların sayesinde ilgi duydum. Önce dansla başladım sonra müziğe geçtim. Ana sazım gitar ama 15 yıldır davul çalıyorum. Bugün düğünümde görev alan müzisyenler de benim yıllarca sahne aldığım arkadaşlarımdı. Kendi düğünümde çalmazsam olmazdı. Arkadaşlarım sağ olsun bana eşlik ettiler. Düğünümüz de güzel oldu, katılan herkese teşekkür ediyorum. Özellikle de ailemize teşekkür ediyorum" dedi.

'NİKAHIMA BİLE NÖBETTEN ÇIKIP, GİTMİŞTİM' Gelin Büşra Gökçek de "Düğünümüz o kadar güzel oldu ki geçen yıl böyle olacağını söyleselerdi; çok hayal edemezdim. Yoğun bir çalışma hayatımız vardı ve bundan dolayı düğüne fazla vakit bulamıyorduk. Doktorum ve asistanlığa da yeni başladım. Zaten çok yoğun bir iş hayatım var. Bu süreçte de düğünümüzün bu kadar güzel geçeceğine çok inancımız yoktu. Sağ olsunlar ailelerimiz çok destek oldular, çok yanımızda oldular. Düğünüme bile inanın nöbet tuttuktan bir gün sonra gelebildim. Nikahıma bile nöbetten çıkıp, gitmiştim. Şimdi de düğün iznim bitince tekrar nöbete gideceğim" diye konuştu.