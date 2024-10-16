Yaylaya yıldırım düştü; 1 inek öldü
KARS'ın merkez Çağlayan köyünde yaylaya yıldırım düşmesi sonucu 1 inek öldü.
KARS'ın merkez Çağlayan köyünde yaylaya yıldırım düşmesi sonucu 1 inek öldü.
Çağlayan köyünde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanakla birlikte art arda yıldırım düştü. Yıldırımlardan biri, bu sırada yaylada otlayan büyükbaş sürüsünün bulunduğu alana isabet etti. İneklerden 1’i öldü, diğerleri ise korkup etrafa kaçıştı. Çobanlar inekleri güçlükle toplayabildi.
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