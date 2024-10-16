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        Yaylaya yıldırım düştü; 1 inek öldü

        KARS'ın merkez Çağlayan köyünde yaylaya yıldırım düşmesi sonucu 1 inek öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 16:03 Güncelleme: 16.10.2024 - 16:05
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        Yaylaya yıldırım düştü; 1 inek öldü
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        KARS'ın merkez Çağlayan köyünde yaylaya yıldırım düşmesi sonucu 1 inek öldü.

        Çağlayan köyünde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanakla birlikte art arda yıldırım düştü. Yıldırımlardan biri, bu sırada yaylada otlayan büyükbaş sürüsünün bulunduğu alana isabet etti. İneklerden 1’i öldü, diğerleri ise korkup etrafa kaçıştı. Çobanlar inekleri güçlükle toplayabildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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