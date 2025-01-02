Sarıkamış'ta kardan heykellerin yapımına başlandı

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde 110 yıl önce Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan askerlerin anısına, kardan heykellerin yapımına başlandı.

Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yılı anma etkinlikleri 'Bu toprakta izin var' sloganıyla yapılacak. Etkinlikler kapsamında sergilenecek kardan heykeller, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Hanifi Zengin koordinasyonunda 7 kişilik bir ekiple yapılıyor. Yaklaşık 200 kamyon kar taşınan Kızılçubuk mevkisinde Muhammed Hanifi Zengin'in yanı sıra Muhammet İşçi, Abdurrahman Datlı, Uğur Uzar, Muhammed Zeki Zengin, Suat Korkmaz'ın yapacağı heykeller, 4 Ocak’ta düzenlenecek törenle açılacak. Aynı gün şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verilecek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 'Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışı yapılacak. Meşaleli kayak gösterisinin ardından Mevlid-i Şerif okunacak. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda vatandaşların katılımıyla meşaleli yürüyüş gerçekleştirecek. Saat 20.00'de başlayacak meşaleli yürüyüş, Yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde son bulacak.