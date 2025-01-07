Kars'ta sis etkili oldu

Kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü siste, trafik akışı yavaşlarken, trafik polisleri de sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Gazi Kars Bedesten bölgesindeki 'Kars' yazısı önünde hatıra fotoğrafı çektirenler, sis nedeniyle Kars Kalesi gözükmeyince hayal kırıklığı yaşadı. Sis gece boyu devam etti.

KARS'ta etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.

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