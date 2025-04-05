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        Karslı perdecinin kültürel mirası yaşatma çabası

        KARS'ın kültürel mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak için özveriyle çalışan perdeci Kazım Kazaklı (60), eski dantelleri, kanaviçeleri ve bohçaları onarıp yeniden kullanılabilir hale getiriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 11:55 Güncelleme: 05.04.2025 - 12:00
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        Karslı perdecinin kültürel mirası yaşatma çabası
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        KARS’ın kültürel mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak için özveriyle çalışan perdeci Kazım Kazaklı (60), eski dantelleri, kanaviçeleri ve bohçaları onarıp yeniden kullanılabilir hale getiriyor. Kazaklı, annelerinden ve ninelerinden kalan el işlemelerini getirenlerin kıymetli parçalarını özenle tamir edip yeniliyor.

        Kentte, kültürel mirası korumaya özen gösteren perdeci Kazım Kazaklı, eski dantel ve kanaviçe gibi el emeği ürünleri onarıp yeniliyor. Evli ve 3 çocuk babası olan Kazaklı, yenilediği ürünlerin yalnızca birer süs eşyası olmadığını, aynı zamanda duygusal değer taşıdığını anlatan Kazım Kazaklı, "Bazen müşterilerimiz, annelerinden, ninelerinden kalan dantelleri, bohçaları, kanaviçeleri gözyaşlarıyla getiriyorlar. 'Bu, annemin kokusunu taşıyor' diyorlar. O yüzden bu iş bizim için çok kıymetli. Eski dantelleri yenileyerek runner (bir tür masa örtüsü) yapıyoruz, havlu başlarına işliyoruz. Bu parçalar sadece bir bez parçası değil; emek, gözyaşı ve hatıra barındırıyor" diye konuştu.

        'BU EL EMEĞİ, GÖZ NURU KAYBOLMASIN'

        Özel parçaları yenilemenin sadece teknik bir iş olmadığını, aynı zamanda duygusal bağ kurmak anlamına geldiğini ifade eden Kazaklı, "Yıllardır bu mesleğin içerisindeyim. Onardığım eski el işleri; çarşaf, yastık, runner, bohça ve seccade gibi farklı ürünlere dönüştürerek yeni bir anlam kazanıyor. Gençlerin bu sanatı öğrenmesini istiyorum. Birkaç yıl sonra ben bırakacağım ama bu bayrağı onlar taşısınlar. Bu el emeği, göz nuru kaybolmasın” dedi.

        Mesleğini genç nesillere aktarmak istediğini de söyleyen Kazaklı, “Herkes bir şeyler yapıyor ama bu işin kıymetini bilenler sahip çıkmalı. Burada makinelerimiz var, iş var, meslek var. Gelin öğrenin, iş sahibi olun. Çalışmadan, üretmeden bir yere varamayız. Gençler üretin, çalışın. Elinizde meslek olursa, geleceğiniz de olur. Üretkenliği durdurmayın, bu sanatlar ölmesin. Şimdi ben yapıyorum ama benden sonra kim yapacak? Gençler öğrenmezse, bu işlerin geleceği yok” ifadelerini kullandı.

        Mesleğinde zaman zaman duygusal anlar yaşandığını da dile getiren Kazım Kazaklı, "Bir gün bir hanımefendi geldi, ‘Ben 40 günlükken annem rahmetli oldu. Beni bu dantelin içinde büyüttüler. Bu benim anamın kokusunu taşıyor’ diye anlattı. O an içim titredi. Dedim ki, ‘Mademki bu senin annenin kokusunu taşıyor, Kazaklı da Allah’ın izniyle elinden geleni yapacak" diyerek anısını da anlattı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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