Karslı perdecinin kültürel mirası yaşatma çabası

KARS’ın kültürel mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak için özveriyle çalışan perdeci Kazım Kazaklı (60), eski dantelleri, kanaviçeleri ve bohçaları onarıp yeniden kullanılabilir hale getiriyor. Kazaklı, annelerinden ve ninelerinden kalan el işlemelerini getirenlerin kıymetli parçalarını özenle tamir edip yeniliyor.

Kentte, kültürel mirası korumaya özen gösteren perdeci Kazım Kazaklı, eski dantel ve kanaviçe gibi el emeği ürünleri onarıp yeniliyor. Evli ve 3 çocuk babası olan Kazaklı, yenilediği ürünlerin yalnızca birer süs eşyası olmadığını, aynı zamanda duygusal değer taşıdığını anlatan Kazım Kazaklı, "Bazen müşterilerimiz, annelerinden, ninelerinden kalan dantelleri, bohçaları, kanaviçeleri gözyaşlarıyla getiriyorlar. 'Bu, annemin kokusunu taşıyor' diyorlar. O yüzden bu iş bizim için çok kıymetli. Eski dantelleri yenileyerek runner (bir tür masa örtüsü) yapıyoruz, havlu başlarına işliyoruz. Bu parçalar sadece bir bez parçası değil; emek, gözyaşı ve hatıra barındırıyor" diye konuştu.

'BU EL EMEĞİ, GÖZ NURU KAYBOLMASIN'

Özel parçaları yenilemenin sadece teknik bir iş olmadığını, aynı zamanda duygusal bağ kurmak anlamına geldiğini ifade eden Kazaklı, "Yıllardır bu mesleğin içerisindeyim. Onardığım eski el işleri; çarşaf, yastık, runner, bohça ve seccade gibi farklı ürünlere dönüştürerek yeni bir anlam kazanıyor. Gençlerin bu sanatı öğrenmesini istiyorum. Birkaç yıl sonra ben bırakacağım ama bu bayrağı onlar taşısınlar. Bu el emeği, göz nuru kaybolmasın” dedi.