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        Uzman çavuş tartıştığı kişiyi tabancayla kurşun yağdırdı

        KARS'ta elektrik arıza servisi çalışanı Yakup Aydın (25), tartıştığı Uzman Çavuş Selman K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 20:02 Güncelleme: 06.04.2025 - 20:05
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        Uzman çavuş tartıştığı kişiyi tabancayla kurşun yağdırdı
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        KARS’ta elektrik arıza servisi çalışanı Yakup Aydın (25), tartıştığı Uzman Çavuş Selman K. tarafından tabancayla öldürüldü.

        Olay, akşam saatlerinde Kars'ın Kağızman ilçesinde bir kafeteryada meydana geldi. Kafeteryada oturan Uzman Çavuş Selman K. ile Aras EDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. personeli Yakup Aydın (25) arasında iddiaya göre. ‘Ne bakıyorsun?’ sözünün ardından tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi ardından Selman K. beylik tabancasıyla Yakup Aydın’a 11 el ateş etti. Vücudunun farklı yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan ve yakın zamanda evlendiği öğrenilen Aydın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Aydın'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, beylik tabancasıyla birlikte gözaltına alınan Selman K., polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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