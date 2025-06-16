Uzmanından 'polen' uyarısı: Belli saatlerde dışarı çıkmayın, pencere açmayın

KAFKAS Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nda görevli Dr. Öğr. Üyesi İhsan Topaloğlu, ülke genelinde artan polen yoğunluğu ile ilgili çocuk, yaşlı ve alerjik hastalığı olanları uyararak, "Saat 05.00-10.00 ile saat 18.00-20.00 arasında polenin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamalarını, kapı ve pencerelerini açmamaları, eve girdiklerinde kıyafetlerini çıkartarak banyo yapmalarını öneriyoruz" dedi.

Havaların ısınması yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kavak ağaçlarından etrafa yayılan polenler, alerjik hastalığı olan kişilerde ciddi sağlık sorununa dönüşüyor. Her yıl nisan-ağustos aylarında yoğunlaşan polen salınımı, çocuk ve yaşlı yaş grupları ile alerjik hastalığı bulunan bireyler için zorlayıcı bir dönem yaşatıyor. Polenler, rüzgarla birlikte geniş bir alana yayılıyor. Bu durum alerjik reaksiyonları tetikleyerek, kişinin sosyal hayatını etkileyebilir.

Bahar aylarında yeşil alanlara çıktığında burun akıntısı ve nefes darlığı gibi şikayetleri olan Demet Seloğlu (23) Kafkas Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’na müracaat etti. Dr. Öğr. Üyesi İhsan Topaloğlu, hastaya deri prick testi yaparak, antijeni saptamaya çalıştı.