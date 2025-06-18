Doç. Dr. Osmanoğlu: Karnedeki her not gelişim sürecinizin bir parçasıdır
KAFKAS Üniversitesi'nden Doç.
KAFKAS Üniversitesi'nden Doç. Dr. Devrim Erginsoy Osmanoğlu, öğrenci ve velilere karne uyarısında bulundu. Karne notlarının öğrenciyi tanımlayamayacağını belirten Doç. Dr. Osmanoğlu, "Her not, gelişim sürecinizin bir parçasıdır mutlaka. Oradaki eksiklerinizi görmeniz gerekiyor sadece. Karne 'Benim hangi eksikliklerim var, nerelerde tamamlamam gereken bilgiler var' bunları görmenizi sağlayacaktır" dedi.
2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran'da sona erecek. İlk, orta ve liselerde binlerce öğrenci karne alıp tatile girecek. Öğrenci ve velileri karne heyecanı sardı. Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Devrim Erginsoy Osmanoğlu, tatil öncesi velilere, öğrenciler ve karneleri konusunda uyarılarda bulundu. Karne notlarının öğrencilerin başarısız olduğu anlamına gelmediğini belirten Doç. Dr. Devrim Erginsoy Osmanoğlu, "Öğrencilerimize tavsiyemiz; aldığınız karne kesinlikle sizin performansınızın son bir göstergesi değil. Bunlar karne notlarımız, bizi tanımlamaz. Her not gelişim sürecinizin bir parçasıdır mutlaka. Oradaki eksiklerinizi görmeniz gerekiyor sadece. Karne, 'Benim hangi eksikliklerim var, nerelerde tamamlamam gereken bilgiler' var bunları görmenizi sağlayacaktır. Başarı ve başarısızlığı dengeli bir şekilde değerlendirin. Yani başarısız olduğunuz dersler tamamen sizin başarısız olduğunuz anlamına gelmiyor. Güçlü yönleriniz olduğuna da bakacaksınız. Hangi derslerde ben güçlüyüm, başarılıyım" diye konuştu.
‘KİTAPLARLA DOST OLUN’
Dönem içinde öğrencilerin zorlandığı konuları yaz tatilinde tekrar etmesi için fırsat olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Osmanoğlu, şunları söyledi:
"Kendinize zaman ayırın tatil süresince. Tatili verimli geçirmek gerekiyor. Öncelikle hedef belirlemek lazım. Bir yaz boyunca bu hedefler bu doğrultusunda kitap okuyabilirsiniz. Örneğin, '30 dakika kitap okuyacağım her gün' diyebilirsiniz, spor etkinlikleri olabilir. Bununla ilgili çeşitli hedefleriniz olmalı ve bir düzene oturtmanız lazım. Mutlaka kitaplarla dost olmak gerekiyor. Çünkü artık günümüzde tüm sınavlar ve sorular okuma ve anlama yeteneğine dayalı. Bunun ötesinde de tabii ki insanların kendi kişisel gelişimleri, dünyasını, perspektifini genişletmek için de yine kitaplar zorunlu. Kitap okumak bir zevk işidir aslında zorunluluk değil. Mutlaka kitaplarla dost olmak, kitap okumak, dönemi bu şekilde değerlendirmek gerekir. Dönem içerisindeki eksik konularınız varsa eğer tabii ki bunları okul süreci içerisinde yüksek performanslı saatlerinizi ayırmaktan bahsetmiyorum. Günde 1-2 saat eksik konularınız, dönem içerisinde zorlandığınız konular varsa onları tekrar etmek özellikle önemli olacaktır ve verimli geçirebileceksinizdir bu anlamda tatili."
‘DİJİTALE AYIRDIĞINIZ VAKİT ÖNEMLİ’
Tatilde öğrencilerin dijital araçlara ayıracağı vaktin de önemli olduğunu ifade eden Doç. Dr. Osmanoğlu, "Dinlenmeye mutlaka zaman ayırın. Arkadaşlarınızla verimli vakit geçirmeye yine zaman ayırın. Yeni şeyler öğrenmek, yeni hobiler edinmek önemli. Örneğin kodlama, robotik kodlama, müzik gibi çeşitli sanat dallarını öğrenmek, bunlar da yaz tatilini olumlu geçirmede önemli faktörler. Dijital araçlara ayırdığınız vakit de önemli. Özellikle çok uzun süreler olmamalı. Ayırdığınız sürelerde de mutlaka verimli ve güzel kullanılan, akademik anlamda sizi destekleyecek olan platformlar vardır. Bunlara da vakit ayırabilirsiniz. Ücretsiz olan dil öğretim programları var. Akademik bazı konuları anlatan eğitim amaçlı hazırlanmış olan dijital içerikler var. Bunlara da bakabilirsiniz. Gönüllü faaliyetlere katılabilirsiniz. Eğer şehrinizde varsa belediyeler gibi kurumların gönüllü faaliyetleri, topluma hizmet yapabileceğiniz özellikle alanlar varsa bunlarla da ilgilenebilirsiniz ve günlük tutabilirsiniz. Bu sizi hem yazmada geliştirecektir hem de kendi duygularınızı fark etme konusunda da faydalı olacaktır" diye konuştu.
VELİLERE DE TAVSİYELER
Karne ve yaz tatili konusunda velilere de tavsiyelerde bulunan Doç. Dr. Devrim Erginsoy Osmanoğlu, "Yaz tatilinde mutlaka çocuğunuzu dinleyin. Yani özellikle yaz tatilini nasıl geçirmek istediği ile ilgili onun fikrini alın. Çocuk o yaz tatilinde neler yapmak istiyor, neler öğrenmek istiyor? Onunla ilgili sohbetler yapabilirsiniz. Mutlaka okuma alışkanlığına destek olun. Gün içerisinde özellikle zaman zaman böyle kitaplarla ilgilenmesi için destekleyin. Planlama becerilerini geliştirin. Özellikle kendisi için günü nasıl planlayacağını, nasıl geçireceğini, sabah kalktıktan sonra mesela diyelim ki günün ne kadarını akademik çalışmaya ayıracağı, ne kadarını kitap okumaya ayıracağı, böyle güzel, olumlu yönlerini geliştirecek olan planları oluşturmasına destek olmak lazım. Yeni şeyler öğrenmesini siz de teşvik edin. Yeni ortamlara girebilir, sosyal etkinlikler, sosyal aktiviteler yapabilir. Mutlaka farklı pencereler açılsın çocuklara. Yani bomboş bir yaz tatili, sürekli uyuyarak geçirilen bir yaz tatili olmasın. Farklı grupların içerisine girebilsin. Ekran süresini mutlaka sınırlayın. Yaşıtlarıyla vakit geçirmesi olumlu katkılar sunacaktır. Yaşıtlarıyla masa oyunları, satranç gibi ya da onun dışında da işte fiziksel aktiviteler gerektiren oyunlar oynamasını destekleyin. Çocuk, bütün gününü evde geçirmesin. Birlikte zaman geçirin. Evde yemek yapmak ya da çocuğunuzla birlikte sofra hazırlamak, onunla bisiklete binmek, oyunlar oynamak özellikle onların hem ruhsal sağlığını hem de aile içerisindeki ilişkilerinizi iyileştirecektir. Mutlaka zaman ayıralım. Akademik gelişimi takip edin. Mutlaka yıl içerisinde karnelerine bakarsınız zaten hangi derslerinde özellikle zorlanmış, hangi konularda zorluk yaşıyor. Bu anlamda eksiklikleri varsa onları tamamlamaları için çocuklarımıza destek olabiliriz. Sorumluluk vermeyi unutmayalım. Mutlaka yaz dönemi içerisinde kendi yatağını toplama, hijyenini sağlama, öz bakım becerilerini geliştirme ve sorumluluk almasını sağlayalım. Dinlenmesine ve serbest zaman geçirmesine izin vermek lazım. Onun da kendi tercihi olsun mutlaka. Yıl boyunca çalışan çocuğun yine yazın da sürekli akademik anlamda baskılanması çok doğru olmayacaktır. Bir sonraki yılın da başarısızlığını garantileyecektir. Bu sürecin sağlıklı atlatılabilmesi hem veliler hem çocuklar açısından özellikle kabullenilmesi, eksikliklerin görülmesi ve tamamlanması yaz tatilinde de özellikle hem akademik hem bireysel gelişimlerine vakit ayıracak etkinliklerle sonlandırması bir sonraki yılın başarısını getirecektir” diye konuştu.
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