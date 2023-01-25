Kars ve Ardahan'da göletler, çeşmeler, kaldırımlar buz tuttu

Su içmek için en doğru zamanlar! Bu vakitlerde içilen su vücuda çok iyi geliyor

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARS (AA) - Kars ve Ardahan'da dondurucu soğuklar nedeniyle ağaçları kırağı kapladı, göletler, çeşmeler, kaldırımlar buz tuttu.

Sarıkamış ilçesinde dereler, göletler buzla kaplandı, bitki ve ağaçları kırağı tuttu.



Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, pistler bölgesinde bulunan sarıçam ormanlarındaki ağaçları kırağı kapladı.

Akyaka ilçesinde soğuk hava nedeniyle bazı araçlar dondu. Sürücüler takviye yardımıyla araçlarını çalıştırabildi.

İlçedeki bazı çeşmeler de buzla kaplandı.

- Ardahan

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle sis oluştu, civardaki bitki ve ağaçları kırağı tuttu.



Göle ilçesinde de dondurucu soğuklar yol ve kaldırımların buz tutmasına neden oldu, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.