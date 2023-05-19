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Kağızman ve Akyaka'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

AA

Kağızman ve Akyaka'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

KARS (AA) - Kağızman ve Akyaka ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Akyaka Kaymakamlığı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, daha sonra Akyaka Tren Garı önünde devam etti.

Törene İlçe Kaymakamı Selçuk Köksal ve İlçe Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, İlçe kurum müdürleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Şiirlerin okunduğu etkinlikte, sporcular ve halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Kağızman ilçesinde de İstiklal Alanı'nda çelenk sunma töreniyle başlayan program ilçe stadyumunda devam etti.

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Yüce, Garnizon Komutanı Binbaşı İlker Kar, Kağızman Gençlik ve Spor Müdürü Alaattin Karagöl, kurum amirleri ve vatandaşların katıldığı programda, şiirler okundu, çeşitli yarışmalar düzenlendi.

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