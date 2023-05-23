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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta havaların ısınmasıyla açan çiçekler doğaya renk kattı

AA

Kars'ta havaların ısınmasıyla açan çiçekler doğaya renk kattı

KARS (AA) - Türkiye'nin en uzun ve çetin kış mevsiminin yaşandığı illerden Kars'ta orman, yayla ve meralar, açan çiçeklerle baharın renklerine büründü.

Yüksek rakımdaki Sarıkamış ilçesinde, karların erimesinin ardından doğada yeşil renkler hakim oldu.

İlçede etkili olan yağışların ardından 2 bin 600 rakımlı Hamamlı köyündeki ormanlar ve Soğuksu mevkisinde açan çiçekler doğaya renk kattı. Arı ve kelebeklerin konduğu sarı ile mavi renkteki çiçekler, doğanın canlılığını gözler önüne seriyor.

Küçük şelaleleri ve ekolojik zenginliğiyle yaban hayvanlarına barınma imkanı sunan Keklik Vadisi'nde açan kırmızı renkteki yaban laleleri de doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

Bu arada üremek için bölgeye gelen angut ve leyleklerin de yiyecek aradığı görüldü.

Çiçeklerin açmaya başladığı Susuz ilçesinde de doğa güzellikler sunuyor.

Baharın renk tonlarının hakim olduğu mera ve çayırlar, yabani ve evcil hayvanlara ev sahipliği yapmaya başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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