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        Kars'ta şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 00:06
        Kars'ta şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

        KARS (AA) - Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle meydana gelen taşkında, 5 ev ve bazı iş yerleri ile okul bahçelerini su bastı.

        İlçede akşam etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle bazı rögarlar tıkandı, su taşkınları meydana geldi.

        Akyaka Caddesi, Topkaya ve İstasyon mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerinin su altında kaldığı ilçede, Belediye ekipleri tıkanan rögarları açarak suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

        Sağanak nedeniyle Akyaka Bölge Yatılı Ortaokulunun bahçesi de suyla doldu, Kars-Akyaka tren hattının da bazı bölümleri su altında kaldı.

        Caddelerde biriken sular nedeniyle sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği ilçede, ekiplerin su baskınlarının yaşandığı ev ve iş yerlerinde tahliye çalışması sürüyor.

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