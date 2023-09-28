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        Sarıkamış kış ve doğa sporları için uygun bir coğrafyaya sahip

        Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden, 2 bin 150 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesi, dağcılar ve doğaseverlerin sık tercih ettiği noktalardan biri oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 14:21 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:14
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        Sarıkamış kış ve doğa sporları için uygun bir coğrafyaya sahip
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        Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden, 2 bin 150 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesi, dağcılar ve doğaseverlerin sık tercih ettiği noktalardan biri oldu.

        Kış turizminde kristal karı ve sarıçam ormanlarıyla kayakseverlerden rağbet gören ilçenin, yaz turizminde ise dağcılık, trekking ve kaya tırmanışları gibi birçok aktiviteye ev sahipliği yapması için çalışmalar yürütülüyor.

        Bir grup dağcı ve doğasever, Keklik Vadisi'nde sarıçam ormanları arasında doğa yürüyüşü yaptıktan sonra Ağlayan Kaya'ya tırmanış ve iniş gerçekleştirdi.

        Beş kişilik grup, güvenlik önlemleri aldıktan sonra özel ekipmanlarla yaklaşık 70 metrelik kayalıktan aşağı indi, daha sonra tırmanış yaptı.

        Grup sorumlusu Arif Güneş, AA muhabirine, Sarıkamış’ın doğasının dağcılık sporları için muazzam bir yer olduğunu söyledi.

        Bölgenin çok bilinmeyen güzel parkurlarının olduğuna işaret eden Güneş, "Kaya tırmanışı ve iniş sporunu yaptık. Sarıkamış gerçekten doğa harikası bir yer. Dağcıları, doğa yürüyüşçülerini, sporcuları ve doğaseverleri buraya bekliyoruz. Amacımız, Sarıkamış'ı turizme kazandırmak." dedi.

        - "Doğa sporları için de çok uygun bir coğrafyaya sahip"

        Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İlyas Çağlar da Sarıkamış'ta doğa sporlarını geliştirerek bölgenin tanıtımına katkı sağlamak istediklerini anlattı.

        İlçenin turizm açısından önemini vurgulayan Çağlar, "Sarıkamış hem kış turizmi hem de tarihi ve kültürel zenginlikler bakımından Türkiye'mizin ve dünyanın önde gelen yerlerinden biridir. Aynı zamanda doğa sporları için de çok uygun bir coğrafyaya sahip. Ağlayan Kaya bölgesi, kaya tırmanışı ve kaya inişi için bulunmaz güzel bir yer." diye konuştu.

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