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        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 18:49 Güncelleme: 03.10.2023 - 19:16
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        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu kapsamda belirlenen 4 adrese düzenledikleri operasyonlarda S.A. (49), M.K. (44) ve Ş.K'yi (37) gözaltına aldı.

        Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 6 parça halinde 1 kilo 880,64 gram esrar, 85 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 şarjör ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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