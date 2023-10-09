Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        GÜNCELLEME 2- Kars'taki Kütük Ev'de yangın tekrar başladı

        Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Kütük Ev'de çıkan ve bir süre önce söndürülen yangın tekrar başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 23:28 Güncelleme: 09.10.2023 - 23:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2- Kars'taki Kütük Ev'de yangın tekrar başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Kütük Ev'de çıkan ve bir süre önce söndürülen yangın tekrar başladı.

        Kış turizminin önemli merkezlerinden Çıldır Gölü kenarındaki Kütük Ev'in otel bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Butik otel, kafe ve restoran olarak hizmet veren Kütük Ev'deki yangının kısa sürede büyümesiyle Kars, Arpaçay ve Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

        - Tekrar başlayan yangın nedeniyle çökmeler meydana geldi

        Ekiplerce yaklaşık 1 saat soğutma çalışması yapılan Kütük Ev'de yangın tekrar başladı.

        Üst katı çöken Kütük Ev'de itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

        Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Jandarma ekipleri de zaman zaman çökmelerin meydana geldiği Kütük Ev'in çevresinde güvenlik önlemi aldı.

        - Kars Valisi Ziya Polat: "Kütük Ev'i kurtaramadık"

        Rüzgar nedeniyle ekipler yangına müdahale etmekte zorlanırken, Susuz ilçesindeki itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

        Büyük bir bölümü çöken Kütük Ev'de söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Vali Polat, AA muhabirine, kötü bir haber ile Arpaçay ilçesinde bulunduklarını ifade ederek, "Arpaçay ilçemizde İl Özel İdaremize ait Kütük Ev'de henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Arkadaşlarımız yangına müdahale ettiler ancak maalesef Kütük Ev'i kurtaramadık, bütün hemşerilerimize geçmiş olsun. İtfaiye arkadaşlarımızın yapacağı çalışmalar sonucunda yangının sebebini öğrenmiş olacağız. Valilik olarak gerekenleri yapacağız, tekrardan geçmiş olsun." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere 5 bin lira açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere 5 bin lira açıklaması
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        Gazze diplomasisi
        Gazze diplomasisi
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        BM: Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyuyoruz
        BM: Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyuyoruz
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Tramvay durağında feci ölüm!
        Tramvay durağında feci ölüm!
        Muhteşem üçlü!
        Muhteşem üçlü!
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Doktorun feci ölümü! Yangında yaşamını yitirdi
        Doktorun feci ölümü! Yangında yaşamını yitirdi
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Kars'taki Kütük Ev'de söndürülen yangın tekrar başladı
        GÜNCELLEME - Kars'taki Kütük Ev'de söndürülen yangın tekrar başladı
        Kütük Ev, şömineden sıçrayan kıvılcımla yandı / Yeniden
        Kütük Ev, şömineden sıçrayan kıvılcımla yandı / Yeniden
        Kütük Ev, şömineden sıçrayan kıvılcımla yangı
        Kütük Ev, şömineden sıçrayan kıvılcımla yangı
        Kars'taki Kütük Ev'de çıkan yangın söndürüldü
        Kars'taki Kütük Ev'de çıkan yangın söndürüldü
        Kars'ta hayvan hırsızlığı
        Kars'ta hayvan hırsızlığı
        Kars'ta ayı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı
        Kars'ta ayı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı