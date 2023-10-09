GÜNCELLEME 2- Kars'taki Kütük Ev'de yangın tekrar başladı Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Kütük Ev'de çıkan ve bir süre önce söndürülen yangın tekrar başladı.

Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Kütük Ev'de çıkan ve bir süre önce söndürülen yangın tekrar başladı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Çıldır Gölü kenarındaki Kütük Ev'in otel bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Butik otel, kafe ve restoran olarak hizmet veren Kütük Ev'deki yangının kısa sürede büyümesiyle Kars, Arpaçay ve Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

- Tekrar başlayan yangın nedeniyle çökmeler meydana geldi

Ekiplerce yaklaşık 1 saat soğutma çalışması yapılan Kütük Ev'de yangın tekrar başladı.

Üst katı çöken Kütük Ev'de itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Jandarma ekipleri de zaman zaman çökmelerin meydana geldiği Kütük Ev'in çevresinde güvenlik önlemi aldı.

- Kars Valisi Ziya Polat: "Kütük Ev'i kurtaramadık"

Rüzgar nedeniyle ekipler yangına müdahale etmekte zorlanırken, Susuz ilçesindeki itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Büyük bir bölümü çöken Kütük Ev'de söndürme çalışmaları devam ediyor.

Vali Polat, AA muhabirine, kötü bir haber ile Arpaçay ilçesinde bulunduklarını ifade ederek, "Arpaçay ilçemizde İl Özel İdaremize ait Kütük Ev'de henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Arkadaşlarımız yangına müdahale ettiler ancak maalesef Kütük Ev'i kurtaramadık, bütün hemşerilerimize geçmiş olsun. İtfaiye arkadaşlarımızın yapacağı çalışmalar sonucunda yangının sebebini öğrenmiş olacağız. Valilik olarak gerekenleri yapacağız, tekrardan geçmiş olsun." diye konuştu.