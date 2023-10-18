Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta atlarla gösteri yapan ciritçiler yeni sezona hazırlanıyor

        CÜNEYT ÇELİK - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Kars'ta kar üstünde atlarla turistlere gösteri sunan ciritçiler, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 12:54 Güncelleme: 18.10.2023 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta atlarla gösteri yapan ciritçiler yeni sezona hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        CÜNEYT ÇELİK - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Kars'ta kar üstünde atlarla turistlere gösteri sunan ciritçiler, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları ata sporu cirit, yörede sonbahar ile kış aylarında kar üzerinde yapılarak yaşatılmaya çalışılıyor.

        Havanın serinlemesiyle ahırlardan çıkardıkları atlarını sahaya süren Selim ilçesindeki ciritçiler, ısınma antrenmanlarının ardından ham olan atın sakatlanmaması için aralarında maçlar yapıyor.

        Ciritçiler bu sayede hem kış sezonu öncesi antrenman yaptırdıkları hayvanlarının güç depolamasını sağlıyor hem de eğlenceli anlar yaşıyor.

        Özellikle kış aylarında kar üzerinde oynanması sebebiyle dikkati çeken cirit sporuna yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor. Turistik Doğu Ekspresi ve Doğu Ekspresi ile kente gelenlerin beğenisini toplayan ciritçiler, şimdiden kışın yapacakları maçlar için rezervasyon almaya başladı.

        Geçen yıl 150'ye yakın gruba gösteri sunan ciritçiler, bu kış için de etkinlik takvimi oluşturuyor.

        - "6 kulübümüz var"

        Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya, AA muhabirine, atlara güç kazandırmak ve kışa hazırlamak için çalıştıklarını söyledi.

        Kış öncesi atları sezona en iyi ve dinç şekilde hazırlamaya gayret ettiklerini anlatan Başkaya, sonbaharda sürekli hazırlık maçları yapacaklarını belirtti.

        Kış turizmi kapsamında kentte oluşan ziyaretçi yoğunluğuna dikkati çeken Başkaya, "Doğu Ekspresi'nden dolayı turist akını var, yerli ve yabancı turistleri tesisimize cirit izlemeye bekleriz. Kars'ta ata sporunu biz yaşatıyoruz. Vatandaşların ilgisi her geçen gün artıyor. Resmi olarak 6 kulübümüz var, inşallah daha da ileriye gideceğiz." dedi.

        Başkaya, kış mevsiminde karda cirit oynamanın daha zevkli olduğunu vurguladı.

        Başköy Allahuekber Dağı Atlı Cirit Kulübü sporcusu Taner İlhan da tarlalardaki hasadın ardından sezon açılışını yaptıklarını dile getirdi.

        Sahaya çıkan atlarla kazasız bir cirit sezonu geçirmeyi dileyen İlhan, "Orta Asya ve Anadolu'da yüzyıllardır oynanan ciridin bizim bölgenin tanıtılmasında büyük önemi var. Özellikle kış aylarında oynanır hem daha zevkli hem de daha emniyetlidir. Kışın Doğu Ekspresi ile gelen yerli ve yabancı turistler severek ciridi izliyor. Kars'ın tanıtılmasına katkı sunduğumuz için mutluyuz." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Acı manzara gün ağarınca ortaya çıktı
        Acı manzara gün ağarınca ortaya çıktı
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        2024'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Kimyasal ilaç verdiler! Şuurunu kaybettirdiler! İple tavana astılar!
        Kimyasal ilaç verdiler! Şuurunu kaybettirdiler! İple tavana astılar!
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Konutta fiyat balonu
        Konutta fiyat balonu
        Yağışın ardından barajların doluluk oranı ne oldu?
        Yağışın ardından barajların doluluk oranı ne oldu?
        Okulların 2024 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
        Okulların 2024 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
        Altın ve dolarda yeni zirveler
        Altın ve dolarda yeni zirveler

        Benzer Haberler

        Kars'ta KBRN tatbikatı yapıldı
        Kars'ta KBRN tatbikatı yapıldı
        Kars'ta kurt sürüsü yerleşim yerine indi
        Kars'ta kurt sürüsü yerleşim yerine indi
        "Kars Belediyesi Tiyatro Topluluğu" kurulması için protokol imzalandı
        "Kars Belediyesi Tiyatro Topluluğu" kurulması için protokol imzalandı
        Kars'ta çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
        Kars'ta çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
        Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Kış uykusuna hazırlanan ayılardan korunmak için "yüksek ses çıkartın" uyarı...
        Kış uykusuna hazırlanan ayılardan korunmak için "yüksek ses çıkartın" uyarı...