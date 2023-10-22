Kars'ta devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı
Kars'ta büyükbaş hayvan yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kars'ta büyükbaş hayvan yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Turgay Çakırcı idaresindeki 36 AAG 003 plakalı kamyonet, Selim-Kars kara yolunda arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Hakan Çakırcı yaralandı.
Çakırcı, sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.
Öte yandan devrilen kamyonetteki hayvanların kaçması, kaza sonrası trafiğe kapanan yoldaki sürücülerin yardımıyla engellendi.