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        Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü

        Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 12:43 Güncelleme: 30.10.2023 - 12:43
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        Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü
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        Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Valilik önündeki program, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat ile 14. Mekanize Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

        Karslı aşıkların türkü söylediği programda, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da "Hücum Marşı", "Zafer Marşı" ve "Çırpınırdı Karadeniz" eserlerini çaldı.

        Polat, bugünün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan Kurtuluş mücadelesinde tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen gazi Karslıların kahramanlık günü olduğunu söyledi.

        Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılını kutlayan Polat, "Bugün, bundan 103 yıl önce gazi Karslıların, Kazım Karabekir Paşa ve komutasındaki kahramanların destan yazarak, bu güzel vatan toprağında düşmanın namahrem elini kırdığı, ezansız ve bayraksız olamayacağını, esaret altında yaşayamayacağını tüm dünyaya haykırdığı gündür. Bugün, gazi Kars'ımızın gurur günüdür, bugün Kars'ımızın bayramıdır, bugün Karslılar olarak gazi Kars'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıldönümünü kutlamanın gurur ve sevincini yaşamaktayız." ifadelerini kullandı.

        Polat, şunları kaydetti:

        "Bağımsızlık ateşini 30 Ekim'de yakan hürriyet sevdalısı ecdadımız, Kars'ı vatan topraklarına katan kahramanlarımız, emin olsunlar ki gölgesinde yaşamaktan büyük onur ve gurur duyduğumuz Kars Kalesi'ndeki ay yıldızlı şanlı al bayrağımız, ilelebet dalgalanacak, Anadolu'ya güneş gibi parlamaya devam edecektir. Geçmişimizden aldığımız güçle, geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 103 yıl önce, topla, tüfekle canımızı ortaya koyarak verdiğimiz bağımsızlık mücadelesinin ardından Kars, vatansever insanların, her türlü kısır çekişmelerden uzak, birlik, beraberlik, hoşgörü içerisinde, mutlu ve huzurlu şekilde birlikte yaşadığı emsalsiz bir şehir olmuştur."

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