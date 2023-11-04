Kars'ta 64 düzensiz göçmen yakalandı

Kars'ta, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 64 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler yaptığı denetimde, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 10 farklı ülkeden 64 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

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