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        Kars'ta PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda 5 sığınak imha edildi

        Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda 5 sığınak imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 13:37 Güncelleme: 06.11.2023 - 13:37
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        Kars'ta PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda 5 sığınak imha edildi
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda 5 sığınak imha edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çemçe-Madur bölgesinde örgütün kış üslenmesine yönelik 4 Kasım'da hava destekli "Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çifçi Operasyonu" gerçekleştirdi.

        Güvenlik güçlerince yapılan arazi aramasında, teröristlerce kullanılan 5 sığınak ve 2 gömü noktası bulundu.

        Gömü noktalarında yapılan aramada, çok sayıda yaşam malzemesi, 72 örgütsel doküman, patlayıcı yapımında kullanılan 5 büyük, 2 küçük tüp, patlayıcı tesirini arttırmak maksadıyla kullanılan 5 kilogram çivi ele geçirildi.

        Operasyonda sığınaklar imha edildi, incelemeye elverişli malzemeler muhafaza altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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