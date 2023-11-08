Kars'ta aç kalan kızıl tilkinin fare avı görüntülendi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, doğada aç kalan bir kızıl tilkinin fare avlaması kameralara yansıdı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, doğada aç kalan bir kızıl tilkinin fare avlaması kameralara yansıdı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında düştüğü ilçedeki sarıçam ormanları bozayı, vaşak, kurt ve tilki gibi yaban hayvanlarına barınma ve üreme imkanı sunuyor.
Aç kalan bir kızıl tilkinin Acısu bölgesinde fare avına çıkması ve ilginç hareketleri objektife yansıdı.
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