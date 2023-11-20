Kars'ta ihbara giderken yolda kalan Aras EDAŞ ekibi kurtarıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ihbara giderken yolda kalan Aras EDAŞ ekipleri, İlçe Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ulaşımın da etkilendiği Sarıkamış'a bağlı Karaurgan köyünde bir ihbara giden Aras EDAŞ ekipleri kara saplandı.

İhbar üzerine bölgeye Sarıkamış Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Yağış ve tipi nedeniyle kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreye ulaştığı yolda ekipler, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

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