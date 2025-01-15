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        Kurt saldırısında anneleri ölen 8 yavru köpeği, biberonla besliyorlar

        KARS'ın Göldalı köyünde Sevilay (55) ve Ömer Dumanoğlu (57) çifti, kurt saldırısında ölen köpeklerinin 8 yavrusunu biberonla besliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 10:37 Güncelleme: 15.01.2025 - 10:40
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        Kurt saldırısında anneleri ölen 8 yavru köpeği, biberonla besliyorlar
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        KARS'ın Göldalı köyünde Sevilay (55) ve Ömer Dumanoğlu (57) çifti, kurt saldırısında ölen köpeklerinin 8 yavrusunu biberonla besliyor.

        Arpaçay ilçesi Göldalı köyünde yaşayan 5 çocuklu Sevilay-Ömer Dumanoğlu çiftinin köpeği Maria, yaklaşık 20 gün önce 8 yavru dünyaya getirdi. Dumanoğlu ailesine ait evin samanlığında yavrularına bakan köpek, kurt saldırısında öldü. Ömer Dumanoğlu, gözleri bile açılmayan yavrular için uygun bir bakımevi aradı. Yuva bulamayan Dumanoğlu çifti, yavrulara kendileri bakmaya karar verdi. Kasa içine koydukları yavruları ahıra alan çift, bakımlarını da üstlendi. İneklerinden sağdıkları sütü sulandırıp biberona koyan çift, yavruları tek tek besliyor. Yavrulara bebek gibi bakan Dumanoğlu çifti, köylülerin de takdirini topladı.

        Yaşananları anlatan Ömer Dumanoğlu, "Anne köpek Maria, doğum yaptıktan 1 hafta sonra kurt saldırısında hayatını kaybedince 8 yavrusu ortada kaldı. Kars ve çevresinde yuva aradım ama bulamadım. Eşimle birlikte bakmaya karar verdik. Ahıra aldığımız yavruları, ineklerden sağdığımız sütü, yavruların sağlığı için biraz sulandırarak biberonla yediriyoruz. Biz 2 kişiydik, yavru köpeklerle nüfusumuz 10 oldu. 15 gündür biberonla besliyoruz. Yavruların gözleri açıldı. Ancak bakımları için veteriner desteği gerekli. Bu konuda destek bekliyoruz. Bütün insanlığa da örnek olsun. İnsanlar, insanı katlederken böyle can yaşatmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

        Önceleri yavrular için yuva aradıklarını ifade eden Dumanoğlu, "Ama artık onları kimseye vermek istemiyoruz. Bakım konusunda yardımcı olan eşim Sevilay hanıma da teşekkür ediyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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