        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars ve Ağrı'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında çalışmalar sürüyor

        Kars ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 23:01 Güncelleme: 02.01.2026 - 23:01
        Kars ve Ağrı'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında çalışmalar sürüyor
        Kars ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor.

        Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda ulaşıma kapanan 214 köy yolundan 153'ü yeniden ulaşıma açıldı.

        Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 61 köy yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.

        - Ağrı

        Ağrı'da da önceki gün etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle 289 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını ulaşıma açmak için karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

