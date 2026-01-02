Kars'ta tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen ve çalışma yapan İl Özel İdaresi ekipleri, araçtaki 3 kişiyi kurtardı.

Kentte üç gündür etkili olan yoğun kar yağışı yerini tipi ve soğuk havaya bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.