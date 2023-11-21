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        Kars'a kargoyla gönderilen uyuşturucuyu narkotik köpeği "Daxo" tespit etti

        Kars'a kargoyla gönderilen 1 kilo 664,65 gram eroin ile bir miktar sentetik uyuşturucu, narkotik köpeği "Daxo"nun desteğiyle gerçekleştirilen operasyonla ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 11:13 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:31
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        Kars'a kargoyla gönderilen uyuşturucuyu narkotik köpeği "Daxo" tespit etti
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        Kars'a kargoyla gönderilen 1 kilo 664,65 gram eroin ile bir miktar sentetik uyuşturucu, narkotik köpeği "Daxo"nun desteğiyle gerçekleştirilen operasyonla ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerinin ekipleri, şehir dışından Kağızman ilçesine kargo ile uyuşturucu geleceği bilgisini alarak takip başlattı.

        Yapılan çalışma sonunda kargonun teslim edildiği H.K'nin (43) evine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

        Ekipler, şüphelinin evinde narkotik köpeği "Daxo"nun tepki vermesi üzerine yaptığı aramada, yatak odasındaki komodinin içerisinde 1 kilo 664,65 gram eroin, 200 fişek halinde kağıda emdirilmiş ve bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 7 cam aparat ve çok sayıda alüminyum folyo bulundu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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