Kars'a kargoyla gönderilen uyuşturucuyu narkotik köpeği "Daxo" tespit etti Kars'a kargoyla gönderilen 1 kilo 664,65 gram eroin ile bir miktar sentetik uyuşturucu, narkotik köpeği "Daxo"nun desteğiyle gerçekleştirilen operasyonla ele geçirildi.

Kars'a kargoyla gönderilen 1 kilo 664,65 gram eroin ile bir miktar sentetik uyuşturucu, narkotik köpeği "Daxo"nun desteğiyle gerçekleştirilen operasyonla ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerinin ekipleri, şehir dışından Kağızman ilçesine kargo ile uyuşturucu geleceği bilgisini alarak takip başlattı.

Yapılan çalışma sonunda kargonun teslim edildiği H.K'nin (43) evine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelinin evinde narkotik köpeği "Daxo"nun tepki vermesi üzerine yaptığı aramada, yatak odasındaki komodinin içerisinde 1 kilo 664,65 gram eroin, 200 fişek halinde kağıda emdirilmiş ve bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 7 cam aparat ve çok sayıda alüminyum folyo bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.