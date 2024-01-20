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        Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Kars'taki köylerde yol açma çalışmaları sürüyor

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları, ekiplerin yoğun çalışmasıyla ulaşıma açılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 12:12 Güncelleme: 20.01.2024 - 12:33
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        Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Kars'taki köylerde yol açma çalışmaları sürüyor
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları, ekiplerin yoğun çalışmasıyla ulaşıma açılıyor.

        İlçede aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        Kars İl Özel İdaresine bağlı Sarıkamış Özel İdare Şefliği ekipleri, greyder, kepçe ve dozerlerle kar ve tipinin yoğun yaşandığı Kızılçubuk, Karaurgan ve Çamyazı bölgesindeki köy ve yayla yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Ekipler, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu köylerde çalışmalarını sürdürüyor.

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        Galeri
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        Galeri

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