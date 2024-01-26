Kars'ta kar ve tipi ulaşımı aksatıyor Kars'ta kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kars'ta kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Akşam etkili olan yoğun kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars-Erzurum kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Sarıkamış ilçesi Karakurt köyü mevkisinde bazı tırlar yolda kaldı.

Araç kuyruğunun oluştuğu bölgede Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmasını sürdürüyor.

Kars-Ardahan ve Kars-Iğdır kara yolunda da yoğun tipi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bölgede ekipler, yolu açık tutmaya çalışıyor.

Öte yandan, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de kar etkili oluyor. Kar yağışıyla cadde ve sokaklar beyaza büründü.