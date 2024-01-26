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        Kars'ta kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

        Kars'ta kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 21:50 Güncelleme: 26.01.2024 - 22:14
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        Kars'ta kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
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        Kars'ta kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Akşam etkili olan yoğun kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars-Erzurum kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Sarıkamış ilçesi Karakurt köyü mevkisinde bazı tırlar yolda kaldı.

        Araç kuyruğunun oluştuğu bölgede Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmasını sürdürüyor.

        Kars-Ardahan ve Kars-Iğdır kara yolunda da yoğun tipi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bölgede ekipler, yolu açık tutmaya çalışıyor.

        Öte yandan, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de kar etkili oluyor. Kar yağışıyla cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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