Karla kaplı Kars, Türkiye Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

CÜNEYT ÇELİK - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olarak planlanan "Sarıkamış Rallisi" için hazırlık yapılıyor.

Valilik, TOSFED, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün katkılarıyla, 23-25 Şubat'ta Eksi 36 Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenecek yarış, karla kaplı Sarıkamış ilçesinin çam ormanlarıyla çevrili parkurlarında gerçekleştirilecek.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Sarıkamış Kayak Merkezi ve Soğuksu bölgesindeki yarış parkurlarında incelemede bulunduktan sonra eski milli sporcu,Türkiye Ralli Şampiyonu İbrahim Okyay ile ormanlık alandaki parkuru inceledi.

Daha sonra direksiyon başına geçen Vali Polat, çalışmaların devam ettiği pistleri test etti.

Vali Polat, AA muhabirine, 23-25 Şubat'ta Türkiye Ralli Şampiyonası'nın yapılacağı alanda son durumunu görmek için Ralli Şampiyonu İbrahim Okyay ile pistleri denediklerini söyledi.

- "Burası artık marka değerine ulaşmış durumda"

Ekiplerin Sarıkamış'ta çalışmaları sürdürdüğünü ve pistleri düzenlediklerini anlatan Polat, "Pistlerimiz şu ana kadar güzel olmuş, arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Tüm insanları, hemşerilerimizi Türkiye'nin, dünyanın markası olan Sarıkamış Kayak Tesislerimize, ralli şampiyonamıza bekliyoruz. Sadece yarış döneminde değil burası artık otelleriyle, destinasyonuyla, insanıyla marka değerine ulaşmış durumda." dedi.

Polat, kış sezonunda birçok etkinlik düzenlemeyi amaçladıklarını dile getirerek, şunları anlattı:

"Şu an yarıyıl tatilindeyiz ve otellerimizdeki doluluk oranı çok çok iyi. Gelen misafirlerimizin buradaki mutluluğu bizi daha çok mutlu ediyor. Gelen insanlarımızın mutlu, keyifli zaman geçirmesi için çaba harcıyoruz. Tabii buna alternatif sporlar da yapmamız lazım. İşte ralli şampiyonası onlardan bir tanesi. Kars'ın marka değeri Sarıkamış'ı, Çıldır'ı, Ani Ören Yeri'ni, Arpaçay'ımızı topyekun turizm markası haline getirmek için çaba sarf ediyoruz. Emek veren destek olan herkese teşekkür ediyorum."

Türkiye Ralli Şampiyonu İbrahim Okyay da Sarıkamış'ta heyecanla yarışı beklediklerini söyleyerek, "Sayın Valimizin vizyonuyla Avrupa standartlarında bir parkur oluşturulmuş, yöremizin, Sarıkamış’ımızın ülkemizin dışında dünyaya tanıtımı için de önemli. Otomobil Sporları Federasyonunun burada düzenlediği Türkiye şampiyonası yarışı resmi bir yarış, bu nedenle bence ülkemizin önemli spor olaylarından bir tanesi. Yöre halkımız ve hepimiz için mutluluk verici." ifadelerini kullandı.