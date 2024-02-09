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        Kars'ta "bozkırın ortasındaki vaha"nın çevresi karla kaplandı

        Kars'ın Selim ilçesinde 55 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarınca (TCDD) ağaçlandırılan bozkırın ortasındaki tren istasyonunun çevresi karla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 10:27 Güncelleme: 09.02.2024 - 10:27
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        Kars'ta "bozkırın ortasındaki vaha"nın çevresi karla kaplandı
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        Kars'ın Selim ilçesinde 55 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarınca (TCDD) ağaçlandırılan bozkırın ortasındaki tren istasyonunun çevresi karla kaplandı.

        TCDD tarafından 1969 yılında, Doğu Anadolu'daki yoğun kar yağışının rayları olumsuz etkilemesini engellemek amacıyla binlerce çam fidanının dikilmesiyle ağaçlandırılan Benli Ahmet Tren İstasyonu'nun çevresi, beyaza büründü.

        Onlarca yıl içinde büyüyüp olgunlaşan ve tren yolunda tabii bir koruma duvarı oluşturan ağaçlar, istasyona da güzellik katıyor.

        "Bozkırın ortasındaki vaha" ve "yeşil vadi" olarak bilinen bölge, özellikle yaz sezonunda doğa fotoğrafçılarının kentteki uğrak noktaları arasında yer alıyor.

        Yeşil çam ağaçlarının karla bütünleştiği istasyon, dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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