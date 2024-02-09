Kars'ta "bozkırın ortasındaki vaha"nın çevresi karla kaplandı

"Bozkırın ortasındaki vaha" ve "yeşil vadi" olarak bilinen bölge, özellikle yaz sezonunda doğa fotoğrafçılarının kentteki uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Onlarca yıl içinde büyüyüp olgunlaşan ve tren yolunda tabii bir koruma duvarı oluşturan ağaçlar, istasyona da güzellik katıyor.

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