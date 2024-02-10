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        Türkiye'nin ilk tematik peynir müzesi iki yılda 125 bin ziyaretçi ağırladı

        CÜNEYT ÇELİK - Peynir üretimiyle ünlü Kars'ta, tarihi Süvari Tabyası'nda 2022 yılında kurulan Türkiye'nin ilk tematik peynir müzesi, iki yılda 125 bin ziyaretçi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 11:13 Güncelleme: 10.02.2024 - 11:13
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        Türkiye'nin ilk tematik peynir müzesi iki yılda 125 bin ziyaretçi ağırladı
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        CÜNEYT ÇELİK - Peynir üretimiyle ünlü Kars'ta, tarihi Süvari Tabyası'nda 2022 yılında kurulan Türkiye'nin ilk tematik peynir müzesi, iki yılda 125 bin ziyaretçi ağırladı.

        Gravyer, çeçil ve kaşar başta olmak üzere birçok peynir çeşidinin üretildiği kent, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Anadolu Efes ortaklığında yürütülen "Gelecek Turizmde" projesi kapsamında 2020 yılında dünyanın 18'inci peynir rotası olarak belirlendi.

        Tarihi tabyada kurulan Kars Peynir Müzesi'nde, büyükbaş hayvanların tükettiği endemik bitkiler, ahır bölümü, süt dolu güğümler, yaylalardaki yaşam ve peynirin yapım sürecinin anlatıldığı bölümler bulunuyor. 1100 metrekare dolaşılabilir alanı bulunan müzede, kentte üretilen ve birçok peynire tat veren endemik çiçekler de tanıtılıyor.

        Gravyer yapımı, peynir salonu, video odası, temsili Kars Garı, Kars bitki örtüsü, Ankara Gazi Garı, Kars evleri, şef ve atölye bölümlerinin yer aldığı müzeyi gezen ziyaretçiler, yaylalarda elde edilen sütün peynire dönüşüm serüvenini öğreniyor.

        Kars Peynir Müzesi Müdürü Yeşim Koç, AA muhabirine, tarihi tabya içindeki müzenin 2022 yılında faaliyete girdiğini ve büyük ilgi gördüğünü söyledi.

        Müzenin geçmişten günümüze yaşatılan bir tabyada olmasının ziyaretçilerin çok dikkatini çektiğini ifade eden Koç, "1734 yılında yapılmış Süvari Tabyası'nın içinde kurmuş olduğumuz müzemizi, 2 yıldır gelen misafirlerimize tanıtmaya çalışıyoruz. Burası Türkiye'nin ilk tematik peynir müzesi, aynı zamanda dünyanın en büyük peynir müzesi. Etkinlik alanımızla burası 3 bin 500 metrekareye yayılmış vaziyette ve 'Dünyanın en büyüğü biziz' diyoruz." dedi.

        Koç, Kars'ta çok farklı kültürlerin yaşatıldığına dikkati çekerek, "Çok tarihi kültürüyle ve gastronomisiyle ünlü bir şehir. Bizler burada hem tarihi hem kültürü hem de gastronomiyi iç içe yansıttığımız, gösterdiğimiz çok özel bir müze yarattık. 2023'ün ilk başlarından depremden dolayı ziyaretçi sayısında azalma oldu, yaz ayında yabancı turistler karavanlarıyla akın akın geldiler. 2 yılda 125 binlik bir ziyaretçi sayımız var. Geçtiğimiz sene 70 bin ziyaretçi potansiyelimiz oldu." diye konuştu.

        İstanbul'dan gelen Doğu Ekspresi yolcusu Ayşegül Ongun da Kars gezmeye geldiğini belirterek, "İlk defa geldim ve Ani ile Çıldır'a da gideceğim. Veganım ama peynir yapımını merak ediyorum. Eski bir tabyanın bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. İlginç geldi, mistik bir ortam." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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