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        Kars'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 09:13 Güncelleme: 09.02.2024 - 10:42
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        Kars'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        M.K. (62) idaresindeki 36 AAB 542 plakalı traktör, Belencik köyü yolunda şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü ile araçtaki F.K. (54) ve M.K. (18) sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan sürücünün cenazesi otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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