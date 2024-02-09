Kars'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan sürücünün cenazesi otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü ile araçtaki F.K. (54) ve M.K. (18) sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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