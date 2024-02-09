Kars'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
M.K. (62) idaresindeki 36 AAB 542 plakalı traktör, Belencik köyü yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü ile araçtaki F.K. (54) ve M.K. (18) sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan sürücünün cenazesi otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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