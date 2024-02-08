Kars'ta domuz sürüsü karlı arazide görüntülendi
Kars'ın Selim ilçesinde yaban domuzu sürüsü karlı arazide görüntülendi.
Kars'ın Selim ilçesinde yaban domuzu sürüsü karlı arazide görüntülendi.
Kentte bir süredir hakim olan kar yağışı ve soğuk hava yaban hayatını da olumsuz etkiledi.
İlçede kar yağışıyla beyaza bürünen doğada yiyecek arayan yaban domuzları, cep telefonuyla kaydedildi.
Kekeç ve Koşapınar köyleri arasında görüntülenen domuzlar, karlı arazide koşarak yerleşim birimlerinden uzaklaştı.
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