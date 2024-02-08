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        Kars'ta domuz sürüsü karlı arazide görüntülendi

        Kars'ın Selim ilçesinde yaban domuzu sürüsü karlı arazide görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 12:02 Güncelleme: 08.02.2024 - 12:02
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        Kars'ta domuz sürüsü karlı arazide görüntülendi
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        Kars'ın Selim ilçesinde yaban domuzu sürüsü karlı arazide görüntülendi.

        Kentte bir süredir hakim olan kar yağışı ve soğuk hava yaban hayatını da olumsuz etkiledi.

        İlçede kar yağışıyla beyaza bürünen doğada yiyecek arayan yaban domuzları, cep telefonuyla kaydedildi.

        Kekeç ve Koşapınar köyleri arasında görüntülenen domuzlar, karlı arazide koşarak yerleşim birimlerinden uzaklaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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