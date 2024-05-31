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        Kars'tan hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

        Kars'tan 60 kişilik ilk hac kafilesi, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 15:55 Güncelleme: 31.05.2024 - 15:55
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        Kars'tan hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı
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        Kars'tan 60 kişilik ilk hac kafilesi, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

        Sultan Alparslan Cami Külliyesi'nde düzenlenen uğurlama programında, Kur'an-ı Kerim okundu.

        İl Müftüsü Hamza Bayram'ın dua okumasının ardından yakınlarıyla vedalaşan hacı adayları, kutsal topraklara uğurlandı.

        Vali Ziya Polat, gazetecilere, Kars'tan hacıların mübarek topraklara uğurlandığını belirterek, "Hayırlısıyla gitsinler ve geri dönsünler. Bizlerden ve serhat şehrimizden de Efendimize selam iletsinler, rabbim kabul eylesin. Tüm hacılarımızdan İslam alemine dua etmelerini istedik. Allah hacı olmayı hepimize nasip eylesin, yolları açık olsun, Allah kabul etsin." dedi.

        Törene, Vali Yardımcısı Muhammed Enes Çıkrık, Belediye Başkanı Ötüken Senger, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar ve bazı il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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