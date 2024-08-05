Ardahan'daki "Şeytan Kalesi" her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nda, kayalıkların zirvesinde yer alan tarihi "Şeytan Kalesi" her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bölgenin turizm potansiyeli yüksek olan, tarih ve doğal güzelliğin buluştuğu Çıldır ilçesindeki Şeytan Kalesi ve çevresi, son yağışlarla yeşile büründü.

Karaçay Kanyonu'ndaki kayalıkların zirvesinde yer alan kaleyi ziyaret etmeye başlayan doğaseverler, tarihi yapının bulunduğu kanyon bölgesinde yürüyüş yapıyor.

Ziyaretçiler, Urartular döneminde yapıldığı tahmin edilen kalenin zirvesine, yürüyerek yaklaşık 30 dakikada ulaşabiliyor. Eşsiz doğası ve manzarasıyla dikkati çeken kale, şu sıralar çevresinde açan çiçeklerle de ziyaretçilerine ayrı güzellik sunuyor.