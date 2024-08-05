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        Ardahan'daki "Şeytan Kalesi" her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor

        Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nda, kayalıkların zirvesinde yer alan tarihi "Şeytan Kalesi" her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 12:39 Güncelleme: 05.08.2024 - 12:39
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        Ardahan'daki "Şeytan Kalesi" her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor
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        Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nda, kayalıkların zirvesinde yer alan tarihi "Şeytan Kalesi" her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Bölgenin turizm potansiyeli yüksek olan, tarih ve doğal güzelliğin buluştuğu Çıldır ilçesindeki Şeytan Kalesi ve çevresi, son yağışlarla yeşile büründü.

        Karaçay Kanyonu'ndaki kayalıkların zirvesinde yer alan kaleyi ziyaret etmeye başlayan doğaseverler, tarihi yapının bulunduğu kanyon bölgesinde yürüyüş yapıyor.

        Ziyaretçiler, Urartular döneminde yapıldığı tahmin edilen kalenin zirvesine, yürüyerek yaklaşık 30 dakikada ulaşabiliyor. Eşsiz doğası ve manzarasıyla dikkati çeken kale, şu sıralar çevresinde açan çiçeklerle de ziyaretçilerine ayrı güzellik sunuyor.

        Ziyaretçilerden Burhan Çalışkan, AA muhabirine, yürüyüş için Şeytan Kalesi'ne geldiklerini belirterek, "Yaklaşık yarım saatlik yürüyüşün ardından çıktığımız kale iyi durumda, herkesin gelmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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