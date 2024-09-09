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        Kars'ta 2 bin 500 rakımda bal hasadı yüksek verimle başladı

        Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 12:27 Güncelleme: 09.09.2024 - 12:27
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        Kars'ta 2 bin 500 rakımda bal hasadı yüksek verimle başladı
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        Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

        İlçede haziran ve temmuz aylarında etkili olan yağmur sayesinde çiçeklerle bezenen yaylalarda bal üretimi arttı.

        Kış mevsiminde batı ve güney illerinde bulunan, baharda ise Kars'a gelen gezgin arıcılar, ilçenin 2 bin 500 rakımlı Karaurgan bölgesinde bal hasadı için yoğun mesai yapıyor.

        Kovanlardan bal çıkarma işleminin tamamlanmasının ardından gezginler, arılarını kışlatmak için tekrar geldikleri yerlere götürecek.

        Sarıkamış merkez ve köylerde 6 bin 900 kovanda bu yıl yaklaşık 75 ton bal rekoltesi bekleniyor.

        Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, AA muhabirine, bu sene bal üretiminin diğer yerlere göre daha verimli olduğunu söyledi.

        Bal hasadının yoğun bir şekilde başladığını anlatan Gök, bu sezon bölgede hem yerli hem de gezgin arıcıların önemli derecede üretim yaptığını belirtti.

        Gök, "Geçen seneye göre bölgemizde yüzde 20 oranında bal artışı var. Bitkisel olarak zengin bir bölgeyiz. Bu sene de çok yağış aldık, güzel bir sezon oldu. Şu anda bal sağım ve süzme işleri devam ediyor. Kara kovan, süzme ve petek balın kilosu 350 ila 1000 lira arasında değişiyor."

        Ordu'dan bölgeye gelen gezgin arıcılardan Murat Bayrak da kışın Amasya'da 4 ay kaldıktan sonra haziranda Sarıkamış'a geldiklerini anlattı.

        Bitki örtüsü ve çiçek çeşitliği fazla olduğu için arıları Sarıkamış'a getirdiklerini ifade eden Bayrak, "Bu sene mevsim güzeldi ve geçen yıla göre rekolte yüzde 20 arttı. Yaklaşık bin kovanımız var, balları almaya başladık. Bir ay sonra sezon biter geri dönüş başlar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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