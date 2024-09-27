Kars'ta 8 düzensiz göçmen yakalandı

Bu kapsamda il genelinde yapılan çalışmalarda, Türkmenistan, Kırgızistan ve Özbekistan uyruklu 3 kadın ile Afganistanlı 5 kişi yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.