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        Kars'ta evinde uyuşturucu bulunan şüpheliye gözaltı

        Kars'ta evinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 15:00 Güncelleme: 27.09.2024 - 15:00
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        Kars'ta evinde uyuşturucu bulunan şüpheliye gözaltı
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        Kars'ta evinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu çerçevede uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen S.T'nin Kağızman'a bağlı Ağdam köyünde yer alan ikametindeki aramada, 6 kilo 960 gram kubar esrar, 22 kök kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız tabanca ile 22 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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