Kars'ta evinde uyuşturucu bulunan şüpheliye gözaltı

Bu çerçevede uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen S.T'nin Kağızman'a bağlı Ağdam köyünde yer alan ikametindeki aramada, 6 kilo 960 gram kubar esrar, 22 kök kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız tabanca ile 22 fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

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