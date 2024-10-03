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        Kars'ta inek sütünden yapılan "gravyer peyniri" coğrafi işaretle tescillendi

        Kars'ta yüksek rakımlı yaylalarda beslenen ineklerin sütünden üretilen "gravyer peyniri" coğrafi işaretle tescillendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 20:45 Güncelleme: 03.10.2024 - 20:57
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        Kars'ta inek sütünden yapılan "gravyer peyniri" coğrafi işaretle tescillendi
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        Kars'ta yüksek rakımlı yaylalarda beslenen ineklerin sütünden üretilen "gravyer peyniri" coğrafi işaretle tescillendi.

        Kentteki mandırada toplanan sütleri belirli aşamalardan geçiren üreticiler, daha sonra bakır kazanlara aktardıkları sütü kaynatarak parçacıklar haline getiriyor.

        Kazanlardan alınarak kalıplara doldurulan süt, 48 saat dinlendirilip serin odada yaklaşık 6-9 ay muhafaza edilerek gravyer peynirine dönüşüyor.

        Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) tarafından da 2021'de Türk Patent ve Marka Enstitüsüne yapılan başvuru sonucunda gravyer peyniri, 17 Eylül'de coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

        KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, AA muhabirine, kentte her yıl yaklaşık 200-250 ton civarında gravyer üretildiğini söyledi.

        Peynir üretiminin çeşitli zorlukları olduğunu belirten Bozan, "Şehrimizin çok önemli bir peyniridir, gravyerimiz inşallah dünyaya tanıtacağız. Avrupa'da coğrafi işaretini almak için bugünden itibaren çalışmalara başladık." dedi.

        Yöre sakinlerinden Furkan Turut da gravyerin tescillenmesini sevinçle karşıladığını dile getirerek, "Uzun zamandır bunu bekliyorduk inşallah Kars gravyerini dünyaya tanıtacağız." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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