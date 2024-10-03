Kars'ta inek sütünden yapılan "gravyer peyniri" coğrafi işaretle tescillendi

Kars'ta yüksek rakımlı yaylalarda beslenen ineklerin sütünden üretilen "gravyer peyniri" coğrafi işaretle tescillendi.

Kentteki mandırada toplanan sütleri belirli aşamalardan geçiren üreticiler, daha sonra bakır kazanlara aktardıkları sütü kaynatarak parçacıklar haline getiriyor.

Kazanlardan alınarak kalıplara doldurulan süt, 48 saat dinlendirilip serin odada yaklaşık 6-9 ay muhafaza edilerek gravyer peynirine dönüşüyor.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) tarafından da 2021'de Türk Patent ve Marka Enstitüsüne yapılan başvuru sonucunda gravyer peyniri, 17 Eylül'de coğrafi işaret tescil belgesi aldı.