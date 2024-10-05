Kars'ta soğuk hava etkili oldu

Bu arada ilçedeki bir bölgede, tilkiler ve kızıl şahinlerin arazide yiyecek araması, kuşların bitki tomurcuklarından beslenmeye çalışması görüntülendi.

Celal Gök, havaların soğumaya başladığını belirterek, "Sabahları arabaların camları buz tutuyor. Yüksek kesimlere kar düştü, öğlene doğru hava sıcak oluyor ancak geceleri hava sıcaklığı eksilere düşüyor." dedi.

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