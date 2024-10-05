Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta soğuk hava etkili oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 09:34 Güncelleme: 05.10.2024 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta soğuk hava etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava etkili oldu.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştü kentte, arabaların camları buz tuttu, bina çatıları ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

        Celal Gök, havaların soğumaya başladığını belirterek, "Sabahları arabaların camları buz tutuyor. Yüksek kesimlere kar düştü, öğlene doğru hava sıcak oluyor ancak geceleri hava sıcaklığı eksilere düşüyor." dedi.

        Bu arada ilçedeki bir bölgede, tilkiler ve kızıl şahinlerin arazide yiyecek araması, kuşların bitki tomurcuklarından beslenmeye çalışması görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Oğlunu öldürdü eşini ağır yaraladı! Baba vahşeti!
        Oğlunu öldürdü eşini ağır yaraladı! Baba vahşeti!
        Aylıktaki düşüşte merak edilen soru
        Aylıktaki düşüşte merak edilen soru
        AFAD'ın yetkili ismi Prof. Dr. Tatar'dan Marmara için korkutan açıklama!
        AFAD'ın yetkili ismi Prof. Dr. Tatar'dan Marmara için korkutan açıklama!
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Biri aşkını açıkladı diğeri İstanbul'u turladı
        Biri aşkını açıkladı diğeri İstanbul'u turladı
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        En iyi 10 ‘jukebox’ müzikali
        En iyi 10 ‘jukebox’ müzikali
        Makyajın 4000 yıllık hikayesi!
        Makyajın 4000 yıllık hikayesi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Bugün yaz gibi olacak! İllerimizde hava durumu!
        Bugün yaz gibi olacak! İllerimizde hava durumu!
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        Osimhen'in piyasa değerinde şok düşüş!
        Osimhen'in piyasa değerinde şok düşüş!
        'Görüntülere göre füzeler İsrail askeri tesislerini vurdu'
        'Görüntülere göre füzeler İsrail askeri tesislerini vurdu'
        Dünya devi Kerem için devrede!
        Dünya devi Kerem için devrede!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

        Benzer Haberler

        Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz hayrına lokma dağıttılar
        Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz hayrına lokma dağıttılar
        Kafkas Üniversitesi'nde "10. Uluslararası Tarih Eğitim Sempozyumu" başladı
        Kafkas Üniversitesi'nde "10. Uluslararası Tarih Eğitim Sempozyumu" başladı
        Kars'ta inek sütünden yapılan "gravyer peyniri" coğrafi işaretle tescillend...
        Kars'ta inek sütünden yapılan "gravyer peyniri" coğrafi işaretle tescillend...
        Kars'ın Sarıkamış ilçesine bozayılar indi
        Kars'ın Sarıkamış ilçesine bozayılar indi
        Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Sarıkamış'ın yeni hayvan pazarı hizmete girdi
        Sarıkamış'ın yeni hayvan pazarı hizmete girdi